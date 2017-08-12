Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 402

Afişi haklı çıkaran bir döner sırası 🙂 #Kristalelma A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Oct 6, 2016 at 3:17am PDT

İnsanlardan bıkmış adam, mağarada yaşamaya başlamış. Rahat vermemişler. pic.twitter.com/uhKl3VLKYs — Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 9, 2016

6 bölüm Humans izledim. Robotların bilinç kazanması çok derin bir konu, düşük bütçeli bir İngiliz dizisinde bu kadar harika anlatılabilirdi.

İçerik projelerinde işin sadece teknolojisine değil aynı zamanda sanatına, felsefesine, sosyoloji ve ekonomisine hakim kişiler öne çıkıyor.

“Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine…” diye bilinen şarkımızı aldı “Moth Into Flame” yaptı Metallica.

Bob Dylan ‘a Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi büyük cesaret. Şarkılara bu kadar hakkını veren çok az söz yazarı vardır.

Facebook’ta en çok kullandığım 5 kelime resmen hayatımın özetiymiş: Yeni, Bugün, Kitap, Dijital, Umut

“Bazılarımız şiirlere, şarkılara, filmlere, kitaplara tutunuyor… Sanırım artık insan, tutunamıyor insana. (Oğuz Atay)