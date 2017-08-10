Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 400

Ya dışındasındır çemberin

Ya da içinde yer alacaksın

Kendin içindeyken kafan dışındaysa

Çaresi yok kardeşim…

Mutsuz olacaksın

(M. Mungan) pic.twitter.com/CWzSdaalyS — Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 4, 2016

“Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında…” (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Türkler 2015 yılında dilenciye 53 TL verirken, Sivil Toplum Kuruluşlarına (Dernek/Vakıf) 17 TL vermiş.

Yakın Arkadaşların Beraber Yaşlanmak İçin İnşa Ettiği Minicik Kasaba: https://onedio.com/haber/en-yakin-arkadaslarin-beraber-yaslanmak-adina-insa-ettigi-minicik-kasaba-512583

Bizim @danariely‘miz, Kahneman’ımız yok. Davranışsal Ekonomi alanı Türkiye’de ne kadar bakir.

Memleketime huzur ve barış getirme şansım olsaydı Nobel’i de bilimi de bırakırdım. 1 yolunu aradım, bulamadım. @AzizGwenSancar