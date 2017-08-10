Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 400

“Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında…” (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Türkler 2015 yılında dilenciye 53 TL verirken, Sivil Toplum Kuruluşlarına (Dernek/Vakıf) 17 TL vermiş.

Yakın Arkadaşların Beraber Yaşlanmak İçin İnşa Ettiği Minicik Kasaba: https://onedio.com/haber/en-yakin-arkadaslarin-beraber-yaslanmak-adina-insa-ettigi-minicik-kasaba-512583

Bizim @danariely‘miz, Kahneman’ımız yok. Davranışsal Ekonomi alanı Türkiye’de ne kadar bakir.

Memleketime huzur ve barış getirme şansım olsaydı Nobel’i de bilimi de bırakırdım. 1 yolunu aradım, bulamadım. @AzizGwenSancar

10 August, 2017 AKLIMDAKİLER
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