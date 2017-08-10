Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 400
Ya dışındasındır çemberin
Ya da içinde yer alacaksın
Kendin içindeyken kafan dışındaysa
Çaresi yok kardeşim…
Mutsuz olacaksın
(M. Mungan) pic.twitter.com/CWzSdaalyS
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 4, 2016
“Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
Yekpare geniş bir anın
Parçalanmaz akışında…” (Ahmet Hamdi Tanpınar)
Türkler 2015 yılında dilenciye 53 TL verirken, Sivil Toplum Kuruluşlarına (Dernek/Vakıf) 17 TL vermiş.
Yakın Arkadaşların Beraber Yaşlanmak İçin İnşa Ettiği Minicik Kasaba: https://onedio.com/haber/en-yakin-arkadaslarin-beraber-yaslanmak-adina-insa-ettigi-minicik-kasaba-512583
Bizim @danariely‘miz, Kahneman’ımız yok. Davranışsal Ekonomi alanı Türkiye’de ne kadar bakir.
.@nebilozgenturk: Hocam rol modeliniz kimdir? @AzizGwenSancar: Modelimi arkamda görüyorsunuz. #kristalelma #Atatürk pic.twitter.com/1fxlBZyGhJ
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 6, 2016
Memleketime huzur ve barış getirme şansım olsaydı Nobel’i de bilimi de bırakırdım. 1 yolunu aradım, bulamadım. @AzizGwenSancar