Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 399

Hedef başarıyı arttırır. Ama hedefe ulaşan çalışmayı bırakır. Hedefi gelişmek değilse. (Kitap: Beni Ödülle Cezalandırma, Özgür Bolat)

Günümüzde gelişimin yerini başarı almış. Öğrenmeninkini not, eğitiminkini diploma, oyununkini oyuncak. @ozgurbolat pic.twitter.com/4y7lzeDNlK — Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 1, 2016

Büyüyünce filozof olacağım. Çünkü ben büyüdüğümde geri kalan her şeyi robotlar yapıyor olacak.

Steve Jobs “Socrates ile bir öğle sonrası için tüm teknolojimi feda ederdim” demiş. Ölü yatırım olurmuş, Socrates’in ilgileneceğini sanmam.