Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 399
Eski iPhone'umu buldum bugün. Bu videoya çok şaşırdım. Çocuğu DÜŞERSİN!!! demeden büyütmek ne kadar zor. Endişe, korku ve koruma içgüdüsüne karşı bu disiplini nasıl gösterdiğime ben bile şaşırıyorum. Çocuğu koltuktan almak hatta oyuncağı eline vermek Dünyanın en kolay, hiçbir şey yapmadan durmak Dünyanın en zor hareketi. Tabii, bu videoda cahil cesareti de var. Üzerinden 4 sene geçmiş. Şimdi olsa bu kadar "cesur" davranmam. Ama bu sayede Umut Egemen bebeklikten itibaren daha fazla deneyime açık, düşmekten korkmayan, yaptığının sonuçlarından ders çıkarıp, doğru muhakeme ile kendi kararlarını verebilen bir birey olarak yetişiyor. Tabii ki buna çocuğun kendini bildiği yaştan itibaren başlasaymışım daha doğru olurmuş.
Hedef başarıyı arttırır. Ama hedefe ulaşan çalışmayı bırakır. Hedefi gelişmek değilse. (Kitap: Beni Ödülle Cezalandırma, Özgür Bolat)
Günümüzde gelişimin yerini başarı almış. Öğrenmeninkini not, eğitiminkini diploma, oyununkini oyuncak. @ozgurbolat pic.twitter.com/4y7lzeDNlK
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 1, 2016
Büyüyünce filozof olacağım. Çünkü ben büyüdüğümde geri kalan her şeyi robotlar yapıyor olacak.
Steve Jobs “Socrates ile bir öğle sonrası için tüm teknolojimi feda ederdim” demiş. Ölü yatırım olurmuş, Socrates’in ilgileneceğini sanmam.