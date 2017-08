Yorum Yapın

Eski iPhone'umu buldum bugün. Bu videoya çok şaşırdım. Çocuğu DÜŞERSİN!!! demeden büyütmek ne kadar zor. Endişe, korku ve koruma içgüdüsüne karşı bu disiplini nasıl gösterdiğime ben bile şaşırıyorum. Çocuğu koltuktan almak hatta oyuncağı eline vermek Dünyanın en kolay, hiçbir şey yapmadan durmak Dünyanın en zor hareketi. Tabii, bu videoda cahil cesareti de var. Üzerinden 4 sene geçmiş. Şimdi olsa bu kadar "cesur" davranmam. Ama bu sayede Umut Egemen bebeklikten itibaren daha fazla deneyime açık, düşmekten korkmayan, yaptığının sonuçlarından ders çıkarıp, doğru muhakeme ile kendi kararlarını verebilen bir birey olarak yetişiyor. Tabii ki buna çocuğun kendini bildiği yaştan itibaren başlasaymışım daha doğru olurmuş.

