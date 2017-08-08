Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 398

Insightful human portraits made from data | R. Luke DuBois. Buradaki örneklerden daha iyi “Art from Data” işleri yapacağım bir gün.

Genç İnsanlar Artık Neden Ev ve Araba Almıyor? Tek istedikleri esnek bir program, ekonomik ve coğrafi bağımsızlık.

Kaş'a, Fethiye'ye defalarca gelip Göcek'e neden hiç uğramadığımı şimdi anladım. Yatım olmadığı için. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Sep 22, 2016 at 10:53pm PDT

Antibiyotik direnci yılda 700bin insanın ölümüne sebep oluyor. 2050’de her yıl 10 milyon kişiyi kaybedebiliriz.

Öküzün önünde, eşeğin arkasında, aptalın her tarafında hazırlıklı ol! (Latince deyiş)

Condemnant quod non intellegunt! Anlamadıklarını mahkûm ederler!

Parva leves capiunt animos Küçük şeyler küçük ruhları esir alır. (Ovidius)

Elitist bir türkümüz olarak: Ben koyumu özledim. (Köyümü değil) aka Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse.