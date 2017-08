Yorum Yapın

Sanal alemi Twitter, Facebook falan sanıyoruz ya; asıl sanal alem başlıyor ve biz gerçek hayata elveda diyebiliriz.

Bilgisayardaki gelişmelerle birlikte, gelecek uygarlıklar, atalarının simülasyonunu yapmaya karar vermiş olabilir. ABD’nin önde gelen bankalarından Bank Of America’nın yatırım kuruluşu Merrill Lynch, insanlığın şu anda Matrix’te yaşıyor olma olasılığının yüzde 50 olduğunu öne sürdü.

Antropologlar 1000 sene öncesini öğrenmek için 1000 sene öncesi şartlarda yaşayan Amazon kabilelerini bulup, inceliyor. Konu Antropolojik.

There is no escaping the nature of the universe. Where some see coincidence, I see consequence. (The Merovingian, Matrix 3)

İyi veya kötü huylu olmak senin elinde. Sen tümör değilsin!

Erkeklerde yakışıklılık kavramı son 100 yılda nasıl değişti? https://t.co/pA7CPbJW9B

(1950) Asi Ruhlar'dan bugüne. pic.twitter.com/pZJVIYXkCO — Hasan Basusta (@hasanbasusta) September 18, 2016