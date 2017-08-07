Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 397

Sanal alemi Twitter, Facebook falan sanıyoruz ya; asıl sanal alem başlıyor ve biz gerçek hayata elveda diyebiliriz.

Bilgisayardaki gelişmelerle birlikte, gelecek uygarlıklar, atalarının simülasyonunu yapmaya karar vermiş olabilir. ABD’nin önde gelen bankalarından Bank Of America’nın yatırım kuruluşu Merrill Lynch, insanlığın şu anda Matrix’te yaşıyor olma olasılığının yüzde 50 olduğunu öne sürdü.