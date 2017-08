Yorum Yapın

Eskişehir'e her geldiğimde "Türkiye'yi Yılmaz Büyükerşen yönetseydi acaba nasıl bir ülkede yaşıyor olurduk?" diye düşünüyorum. Şehrin her yerindeki heykeller, kendi yaptığı heykellerin bulunduğu, adını taşıyan Balmumu Müzesi, (fotoğraftaki Masal Şatosu ve Bilim Deney Merkezi'nin içinde bulunduğu) devasa Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı bunun bir önizlemesi ise Türkiye çok şey kaybetmiş. #bizegöreEskişehir

