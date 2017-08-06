Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 396

Daha iyi şarkı sözü yazma konusunda kendini geliştiren tek bir grup görüyordum Türkiye’de: Model. Onlar da dağıldı.

Umut Egemen (5) TRT Çocuk, Minika Go’dan bugün Disney Channel’a geçti. 1. saatte “Baba, şunu alalım, bunu almamız lazım…” demeye başladı.

Okul ve yaşıtlarla vakit geçirmenin önemi: Umut Egemen (5) birkaç aydır büyüklerle zaman geçirdiğinden koca adam gibi konuşmaya başladı. Sakıncası var mı? Gözünü seveyim! Afferin Baba! bugün Umut Egemen (5)’den duyduğum cümlelere birkaç örnek.

Aynı konuyu @waitbutwhy gibi yazmak yetenek @zaytung kadar mizahi yazmak daha büyük yetenek. En güldüğüm yazılardan: Her Şeyin En İyisini Hakettiğini Düşünen Genç Kızın Bu Sonuca Tam Olarak Nasıl Vardığı Sorusu Gizemini Koruyor.

Daima hakikati söyleyen bir adam çok konuşkan olamaz. (Kitap: Günlükler, Yazar: Tolstoy) pic.twitter.com/glJM12bUmp — Hasan Basusta (@hasanbasusta) September 8, 2016

İronik bir şekilde, insanların en fazla aç olduğu şey olan “anlam”, bilimin insanlara veremediği tek şey. –Contact (Yazı: Cevap İşareti)

Neden konuşmuyorsun Üzeyir Abi? Bir ara çok konuştum; faydasını görmedim, bıraktım. (Organize İşler’den çok sevdiğim bir sahne)

Baba, burada hazine var galiba, yaşasın! Ne yapacaksın ki hazineyi? Hazine bulsam annem işe gitmek zorunda kalmazdı, sen de! (Umut Egemen, 5)

Ben tatlı su yazarı olamam. Boş şeyler, fikirsiz ve amaçsız eserler yazamam. (Tolstoy, Günlükler. O zamanki yaşı: 27)

2016 BBC yapımı bir mini-dizi tavsiye edeyim. Savaş ve Barış (Tolstoy) Birer saatlik 6 bölüm, oldukça kaliteli.

Pierre Bezukhov’un yanında kahramanlardan biri Pierre’in hayatını değiştiren o esir bence. O kadar az rolü, o kadar büyük etkisi var ki. Hayatımız rotasından çıkınca, her şeyimizi kaybettiğimizi düşünüyoruz. Oysa bu yalnızca yeni ve iyi bir şeyin başlangıcı. Hayatın olduğu yerde mutluluk da vardır. Ve yaşanacak çok daha fazla şey… Pierre’in arayışı sarhoşluktan Masonluk’a, hayırseverlikten aşka, kendini fedadan mantığa geçiyor. Ama esirin (ki ismi Platon) etkisi büyük.

Okuma ve hayal tutkumu engellemeli, yazı ve spora yöneltmeliyim. (Tolstoy, Günlükler; Yaşı: 37) Hayat değiştirici!

Yazmaktan çok daha değerli ve önemli olan konu yaşamaktır. Tolstoy, Günlükler, Yaş: 78 Yani işin gücün yaşamak olacak:

Bin sayfaya yakın Tolstoy'un Günlüklerini 3 satırda özetlemiş İthaki. pic.twitter.com/BdUmB1JnKF — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 30, 2017

Bütün mutlu aileler birbirine benzer; her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. (Anna Karenina giriş cümlesi, Tolstoy)