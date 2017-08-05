Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 395

Baudelaire’in tasma takıp sokaklarda gezdirdiği mor ıstakoz gibi uyandım bugün. (Kitap: Yazmak Üzerine, Hemingway)

O ıstakoz Baudelaire’in kardeşi olmasın? Lobster filmi ne acayipti. Çok iyi bir film değildi ama kesinlikle çok değişikti.

Beyin Tomogrofisi de açık tabuta yatıp, film şeridi izlemek gibi bir şeymiş.

Arvales etkisi ile anladım ki hayattaki en güzel şeyler hep kısa sürüyor. İçsem midem razı değil, içmesem tesiri yok. Bir yerim ağrıdığında ilaç almayı reddediyorum. En son ne zaman ilaç içtim, hasta oldum hatırlamıyorum; yıllar oldu. Grip, ağrı ilacı dahil. Son 3 gündür ise günde ortalama 3 doktor görüyorum. Beyin cerrahından, plastik cerraha, KBB’den Göz’e hepsi birer torba ilaç verdi. Güvenilir kaynaklardan araştırıp, en kafama yatan doktora danışarak, onlarca ilacı 3’e indirdim. Hepsinin saatini, etki süresini not ettim. Türkiye’de doktora gitmek tam bir kafa karışıklığı. Çok iyilerin yanında kelimenin kökenine ters ama, muHaKeMe’den yoksun HeKiM’ler gördüm. Bilmediğimiz bir konuda aHKaM (kökü: HKM) kesmek, doktorculuk oynamak hem çok tehlikeli hem de çok kızdırıcı. Çok çok dikkatli olmak lazım.

Bu süreçte şunu anladım: İnsanın mutlaka her şeyi danışabileceği, cepten arayabileceği yakın bir doktor arkadaşı olmalı. Benim yokmuş. Ataleti atmanın en kuvvetli motivasyonu ağrıymış. Mesela gece 2, ya şimdi evden çıkmasam mı deme şansın yok. Enerjinin olmaması bahane değil. Genel olarak hastanelerin durumunu iyi gördüm. Tam Teşekküllü Hastane neymiş İstanbul’da anladım. İyi ki Kuşadası’nda acil bir durum olmadı. Teşekküllü ile (argo) Taşaklı herhalde aynı kökten geliyor diye düşünmüştüm, yanılmışım. (Argo) Şekil ile aynı kökten geliyor büyük ihtimal.

Bir aptalca hareket daha: Kenan Sofuoğlu 3. kattan havuza atlayınca hastanelik oldu! Ya sen Dünya Şampiyonu “motorsikletçisin”, o sakatladığın ayağınla fren yapıyorsun.

Baba, insanlar neden var? (Umut Egemen, 5)

Baba, insanlar neden sigara içiyor? (Umut Egemen, 5) İyi bir cevabınız varsa kullanabilirim, bende yok da.