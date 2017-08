Yorum Yapın

Hayatımdaki en aptalca hareketimi alnıma 12 dikiş ile atlatmış olmanın dayanılmaz hafifliği… Aquapark'ta 5 metreden 1.20'lik havuza balıklama atlamak ve başımı betona çarpıp, (yanımda eşim ve çocuğum varken) kanlar içinde havuzdan çıkmak gibi bir aptallık. Öyle bir hata ki, felç kalabildim, omurilik zedelenmesi yaşayabilirdim, havuzdan çıkamayabilirdim. Peki benim gibi aşırı rasyonel bir "hesap kitap adamı" böyle bir hatayı nasıl yaptı? Sürekli bunu düşünüyorum. Şimdilik bulduğum cevapları paylaşayım: 1) İkarus Etkisi: Ikarus Etkisi genelde pilotlara ve motorsiklet kullananlara atfedilir. Motorsikletle buraya 1000 km yol geldim, en ufak bir risk yaşamadım. Acemi olduğum için aşırı dikkatliydim. Bu olayda ise yüksekten atlamak ve dalmak çocukluğumdan beri en tecrübeli olduğum şeylerden biriydi. Ayağım kaymadı, yukarıdan düşmedim, bilinçli bir şekilde balıklama atladım. Atlarken acaba ters bir durum olur mu diye ikilemde kalmadım, direkt daldım. Her Dunning-Kruger Sendromu'nda olduğu gibi başımı çarpınca da çok şaşırdım. Kendimi bilmemek, yeteneklerimin sınırını bilmemek, İkarus'un yüksekten Ege Denizi'ne çakılması gibi çakılmama sebep oldu. 2) Yeteneklerim farklı yerlerde test edilmişti. Dalgalı denizlerde, derin kayalıklarda. Aynı yükseklikten sığ havuza dalmak başka bir yetenek seti gerektiriyordu. Gene de sahip olduğum baz yetenek olmasaydı felç kalabilirdim. Sığ havuzlarda yüzmek için elverişli değildim, bunun için büyümemiştim. Ortamım aşırı limitlendiğinde sahip olduğum beceriler düşmanıma dönüşüyordu. Bu olayı bundan sonra kendime bir hayat metaforu olarak kullanacağım. Ve her aynaya baktığımda, bu izi gördüğümde şunu hatırlayacağım: Yeteneklerinin sınırlarını bil, gerekli becerileri edinmeden sığ sularda da yüzme, Okyanus'ta da.

