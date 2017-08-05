Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 395
Hayatımdaki en aptalca hareketimi alnıma 12 dikiş ile atlatmış olmanın dayanılmaz hafifliği… Aquapark'ta 5 metreden 1.20'lik havuza balıklama atlamak ve başımı betona çarpıp, (yanımda eşim ve çocuğum varken) kanlar içinde havuzdan çıkmak gibi bir aptallık. Öyle bir hata ki, felç kalabildim, omurilik zedelenmesi yaşayabilirdim, havuzdan çıkamayabilirdim. Peki benim gibi aşırı rasyonel bir "hesap kitap adamı" böyle bir hatayı nasıl yaptı? Sürekli bunu düşünüyorum. Şimdilik bulduğum cevapları paylaşayım: 1) İkarus Etkisi: Ikarus Etkisi genelde pilotlara ve motorsiklet kullananlara atfedilir. Motorsikletle buraya 1000 km yol geldim, en ufak bir risk yaşamadım. Acemi olduğum için aşırı dikkatliydim. Bu olayda ise yüksekten atlamak ve dalmak çocukluğumdan beri en tecrübeli olduğum şeylerden biriydi. Ayağım kaymadı, yukarıdan düşmedim, bilinçli bir şekilde balıklama atladım. Atlarken acaba ters bir durum olur mu diye ikilemde kalmadım, direkt daldım. Her Dunning-Kruger Sendromu'nda olduğu gibi başımı çarpınca da çok şaşırdım. Kendimi bilmemek, yeteneklerimin sınırını bilmemek, İkarus'un yüksekten Ege Denizi'ne çakılması gibi çakılmama sebep oldu. 2) Yeteneklerim farklı yerlerde test edilmişti. Dalgalı denizlerde, derin kayalıklarda. Aynı yükseklikten sığ havuza dalmak başka bir yetenek seti gerektiriyordu. Gene de sahip olduğum baz yetenek olmasaydı felç kalabilirdim. Sığ havuzlarda yüzmek için elverişli değildim, bunun için büyümemiştim. Ortamım aşırı limitlendiğinde sahip olduğum beceriler düşmanıma dönüşüyordu. Bu olayı bundan sonra kendime bir hayat metaforu olarak kullanacağım. Ve her aynaya baktığımda, bu izi gördüğümde şunu hatırlayacağım: Yeteneklerinin sınırlarını bil, gerekli becerileri edinmeden sığ sularda da yüzme, Okyanus'ta da.
Baudelaire’in tasma takıp sokaklarda gezdirdiği mor ıstakoz gibi uyandım bugün. (Kitap: Yazmak Üzerine, Hemingway)
O ıstakoz Baudelaire’in kardeşi olmasın? Lobster filmi ne acayipti. Çok iyi bir film değildi ama kesinlikle çok değişikti.
Benim motorla dönme yalan oldu tabii. 2bin km'nin binini yapabildim. Motoru Kuşadası'ndan kargoya verip İstanbul'dan alacağız. Bu arada dikişle uçağa binmek yasakmış, bu kadar senedir uçarım ilk defa duydum. Neyse havalimanı doktoru rapor verdi de uçağa bindim. (Bir uçak bileti parasına) Aklınızda bulunsun eğer uçacaksanız mutlaka dikiş attırdığınız doktordan rapor alın. Neyse sağ salim eve gidelim de başka bir şey istemiyorum.
Beyin Tomogrofisi de açık tabuta yatıp, film şeridi izlemek gibi bir şeymiş.
Arvales etkisi ile anladım ki hayattaki en güzel şeyler hep kısa sürüyor. İçsem midem razı değil, içmesem tesiri yok. Bir yerim ağrıdığında ilaç almayı reddediyorum. En son ne zaman ilaç içtim, hasta oldum hatırlamıyorum; yıllar oldu. Grip, ağrı ilacı dahil. Son 3 gündür ise günde ortalama 3 doktor görüyorum. Beyin cerrahından, plastik cerraha, KBB’den Göz’e hepsi birer torba ilaç verdi. Güvenilir kaynaklardan araştırıp, en kafama yatan doktora danışarak, onlarca ilacı 3’e indirdim. Hepsinin saatini, etki süresini not ettim. Türkiye’de doktora gitmek tam bir kafa karışıklığı. Çok iyilerin yanında kelimenin kökenine ters ama, muHaKeMe’den yoksun HeKiM’ler gördüm. Bilmediğimiz bir konuda aHKaM (kökü: HKM) kesmek, doktorculuk oynamak hem çok tehlikeli hem de çok kızdırıcı. Çok çok dikkatli olmak lazım.
Bu süreçte şunu anladım: İnsanın mutlaka her şeyi danışabileceği, cepten arayabileceği yakın bir doktor arkadaşı olmalı. Benim yokmuş. Ataleti atmanın en kuvvetli motivasyonu ağrıymış. Mesela gece 2, ya şimdi evden çıkmasam mı deme şansın yok. Enerjinin olmaması bahane değil. Genel olarak hastanelerin durumunu iyi gördüm. Tam Teşekküllü Hastane neymiş İstanbul’da anladım. İyi ki Kuşadası’nda acil bir durum olmadı. Teşekküllü ile (argo) Taşaklı herhalde aynı kökten geliyor diye düşünmüştüm, yanılmışım. (Argo) Şekil ile aynı kökten geliyor büyük ihtimal.
Bir aptalca hareket daha: Kenan Sofuoğlu 3. kattan havuza atlayınca hastanelik oldu! Ya sen Dünya Şampiyonu “motorsikletçisin”, o sakatladığın ayağınla fren yapıyorsun.
Baba, insanlar neden var? (Umut Egemen, 5)
Baba, insanlar neden sigara içiyor? (Umut Egemen, 5) İyi bir cevabınız varsa kullanabilirim, bende yok da.