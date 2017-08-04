Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 394
Eşime dedim ki: Uçak biletlerini oğlum ve kendin için al, ben motorla geleceğim. İlk uzun motor yolcuğuma (2bin Km) bu haftasonu çıkıyorum.
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) August 19, 2016
Gidiş-dönüş 2bin km. Başlayalım bakalım… pic.twitter.com/jjXgCRQ1CG
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) August 21, 2016
Araba kullanırken dinlemelik şarkı: I’m driving around in my car, I’m driving too fast driving too far. I’d like to change my point of view… (Fool’s Garden, Lemon Tree)
Geçen gün kendi kendime şarkı söylerken Umut Egemen’den (5) tokat gibi bir tespit geldi: Sen de radyo gibi çalıyorsun!!!
4 August, 2017 AKLIMDAKİLER