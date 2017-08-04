Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 394

Eşime dedim ki: Uçak biletlerini oğlum ve kendin için al, ben motorla geleceğim. İlk uzun motor yolcuğuma (2bin Km) bu haftasonu çıkıyorum. — Hasan Basusta (@hasanbasusta) August 19, 2016

Bugünlük gezinin sonuna geldik. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Aug 21, 2016 at 10:13am PDT

İnternet yokken çocukluğumun geçtiği yeri buldum. Okurken uyuyakalmışım… A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Aug 21, 2016 at 10:03pm PDT

Düzyazının kuralları uçuş, Matematik veya Fizik kanunları kadar değişmezdir. Ernest Hemingway A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Aug 22, 2016 at 12:39am PDT

Tüm Ege sahillerinde en sevdiğim yer: Assos Aristo ile Büyük İskender neler konuşuyordu acaba burada? A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Aug 22, 2016 at 4:02am PDT

Araba kullanırken dinlemelik şarkı: I’m driving around in my car, I’m driving too fast driving too far. I’d like to change my point of view… (Fool’s Garden, Lemon Tree)

Geçen gün kendi kendime şarkı söylerken Umut Egemen’den (5) tokat gibi bir tespit geldi: Sen de radyo gibi çalıyorsun!!!