Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 394

 

Bugünlük gezinin sonuna geldik.

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İnternet yokken çocukluğumun geçtiği yeri buldum. Okurken uyuyakalmışım…

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Düzyazının kuralları uçuş, Matematik veya Fizik kanunları kadar değişmezdir. Ernest Hemingway

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Tüm Ege sahillerinde en sevdiğim yer: Assos Aristo ile Büyük İskender neler konuşuyordu acaba burada?

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Araba kullanırken dinlemelik şarkı: I’m driving around in my car, I’m driving too fast driving too far. I’d like to change my point of view… (Fool’s Garden, Lemon Tree)

Geçen gün kendi kendime şarkı söylerken Umut Egemen’den (5) tokat gibi bir tespit geldi: Sen de radyo gibi çalıyorsun!!!

4 August, 2017 AKLIMDAKİLER
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