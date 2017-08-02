Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 392

İnsanlığı ve mutluluğu Freud kadar anlamış çok az insan vardır tarihte. (Kitap: Uygarlığın Huzursuzluğu)

İkilemde kaldığında,”sittir et, yapalım, ne kaybederiz ki?” diyen bir dostu olmalı insanın. Daha da iyisi bir iç sesi.

-Baba, İstanbul’a yaklaştık mı? -Yok oğlum ama yolu yarıladık. -Yani daireydi yarım daire kaldı di mi? (Umut Egemen, 5)

Aykırılığın sebebi çoğu zaman özgürlük değil cehalet.