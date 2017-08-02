Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 392
İnsanlığı ve mutluluğu Freud kadar anlamış çok az insan vardır tarihte. (Kitap: Uygarlığın Huzursuzluğu)
İkilemde kaldığında,”sittir et, yapalım, ne kaybederiz ki?” diyen bir dostu olmalı insanın. Daha da iyisi bir iç sesi.
-Baba, İstanbul’a yaklaştık mı? -Yok oğlum ama yolu yarıladık. -Yani daireydi yarım daire kaldı di mi? (Umut Egemen, 5)
Aykırılığın sebebi çoğu zaman özgürlük değil cehalet.
Eğer yüksek lisansınız varsa direkt olarak Türkiye'nin en eğitimli %1'lik dilimine giriyorsunuz. pic.twitter.com/bv8y7eQeDS
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) August 16, 2016
2 August, 2017 AKLIMDAKİLER