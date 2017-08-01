Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 391

İzlediğim diziler arasında en beğendiğim sahne Sherlock and Watson in a cab olabilir. Türkçe dublajlısı yukarıda, Orjinali: youtube.com/watch?v=Feb_uf…

150-200 milyon spermden 1 tanesi seni oluşturdu, geri kalanları öldü. Ne kadar şanslı olduğumuzun bilincine varsak şikayet etmeyi bırakırız.

Etkili entelektüel bir iş yapmak için milyonda bir insan uyanır; şairane bir hayat yaşamak için yüz milyonda bir. Walden, (Thoreau) uzun zamandır beklettiğim bir kitaptı; bu haftasonunaymış kısmet. Bu kadar bilgelik içerdiğini bilseydim daha önce okurdum. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Aug 6, 2016 at 6:38am PDT

Hayatımın geri kalanını kitaplar arasında geçirebilirdim ama girdiye değil çıktıya odaklanmam gerektiğini anlayınca değişti tüm zihin yapım.

Hayatımın her safhasında uygulamaya çalıştığım şu sözü Malcolm X'in söylemiş olması da tam bir ironi. pic.twitter.com/bGUOf9meOF — Hasan Basusta (@hasanbasusta) August 8, 2016

Türkler neden korkuyor? Türkler bilimin yanlış dönüştüreceği dünyadan filan korkmuyorlar. Önce bu tuhaf cesaret üzerinde düşünmekte yarar var.

"The Matrix" Üçlemesindeki Birçoğumuzun Kaçırdığı Büyük Resim:

Matrix'i çoğumuz izledik fakat ne kadar anlayabildik?https://t.co/VBPRdopGgc — Hasan Basusta (@hasanbasusta) August 8, 2016

Öğlen yemeğinde somon ızgara + kinoa yedim. Kimse beyaz yakalılığımı test etmeye kalkmasın!

En öne çıkan 2 özelliğim: Rationality + Resilience. Kendini tanıma testi: thebookoflife.org/self-knowledge…