Yorum Yapın

Etkili entelektüel bir iş yapmak için milyonda bir insan uyanır; şairane bir hayat yaşamak için yüz milyonda bir. Walden, (Thoreau) uzun zamandır beklettiğim bir kitaptı; bu haftasonunaymış kısmet. Bu kadar bilgelik içerdiğini bilseydim daha önce okurdum.

A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Aug 6, 2016 at 6:38am PDT