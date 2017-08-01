Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 391

İzlediğim diziler arasında en beğendiğim sahne Sherlock and Watson in a cab olabilir. Türkçe dublajlısı yukarıda, Orjinali: youtube.com/watch?v=Feb_uf…

150-200 milyon spermden 1 tanesi seni oluşturdu, geri kalanları öldü. Ne kadar şanslı olduğumuzun bilincine varsak şikayet etmeyi bırakırız.

Hayatımın geri kalanını kitaplar arasında geçirebilirdim ama girdiye değil çıktıya odaklanmam gerektiğini anlayınca değişti tüm zihin yapım.

Türkler neden korkuyor?  Türkler bilimin yanlış dönüştüreceği dünyadan filan korkmuyorlar. Önce bu tuhaf cesaret üzerinde düşünmekte yarar var.

Öğlen yemeğinde somon ızgara + kinoa yedim. Kimse beyaz yakalılığımı test etmeye kalkmasın!

En öne çıkan 2 özelliğim: Rationality + Resilience. Kendini tanıma testi: thebookoflife.org/self-knowledge… 

1 August, 2017 AKLIMDAKİLER
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