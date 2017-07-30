Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 390
Buraya not düşeyim: Bir gün motorsikletle benzer bir Avrupa seyahati yapacağım. İstanbul-Barcelona. Sandığımdan ucuza mal oluyormuş. http://www.ruzgarinizinde.com/avrupa-seyahatinin-butcesi/
Yazarlarla Kitap Turu. Çok hoşuma gitti. Belki benim “Kitap Kulübü” çerçevesinde böyle bir şey düzenlerim ileride.
4 yaşındaki çocuk bile 2 yaşındaki çocukla çocuk oluyor. Çok acayip. (Kitap: Yaşam Boyu Gelişim, John Santrock)
Kimsenin doğru düzgün “aksiyon almadığı” kurumsal dünyada, “Just do it” ne kadar da iyi bir slogan.
Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 100’de çocuğunun göbek bağını kesmek, hayattaki en büyük deneyim olabilir demiştim. Vin Diesel teyit etmiş.
30 July, 2017 AKLIMDAKİLER