Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 390

Hakan dedi ki bırak motoru, arabayla gidelim İstanbul’a; ben dedim ki bırak arabayı motorla gidelim. Ne arabadan vazgeçebildik ne motordan. Denize gire gire gideriz dedik. Rotamız Kefken, Bağırganlı, Ağva, Şile, İstanbul. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Aug 1, 2016 at 2:15am PDT

Buraya not düşeyim: Bir gün motorsikletle benzer bir Avrupa seyahati yapacağım. İstanbul-Barcelona. Sandığımdan ucuza mal oluyormuş. http://www.ruzgarinizinde.com/avrupa-seyahatinin-butcesi/

Yazarlarla Kitap Turu. Çok hoşuma gitti. Belki benim “Kitap Kulübü” çerçevesinde böyle bir şey düzenlerim ileride.

4 yaşındaki çocuk bile 2 yaşındaki çocukla çocuk oluyor. Çok acayip. (Kitap: Yaşam Boyu Gelişim, John Santrock)

Kimsenin doğru düzgün “aksiyon almadığı” kurumsal dünyada, “Just do it” ne kadar da iyi bir slogan.

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 100’de çocuğunun göbek bağını kesmek, hayattaki en büyük deneyim olabilir demiştim. Vin Diesel teyit etmiş.