Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 389

Mr. W. izlediğim en iyi reklamlardan biri. (Epuron)

Twitter’ı not defteri olarak kullanıyorum. Yazdıklarımı hasanbasusta.com ‘da temize çekiyorum, özellikle Aklımdakiler kısmında.

Kornayı hak eden bir durumda bile selektör yapmak bir nevi sessiz protesto, “suskunluğum asaletimdendir” duruşu.

Az önce selektörü o kadar seri kullandım ki öndeki arabaya mors alfabesi ile küfür ettim. (Evet, 4.5 saattir trafikteyim)

Bir çocuk düşmüş, hastanede ona 10 tane düğüm atmışlar, biliyor musun? (Umut Egemen, 5)

-Oğlum, kuru üzüm yer misin? -Yok, baba. Ben ıslak üzüm seviyorum. (Umut Egemen, 5)

Aşırı rasyonellik ve iyimserlik paradoks gibi duran 2 özelliğim. Ama herkesin aşırı iyimser olduğu şu ortama aşırı şüpheci yaklaşıyorum.