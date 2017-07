Varmak ve Gezmek tamamen farklı iki farklı zihin yapısı. Hızlıca varma amacın olmayınca İstanbul’a otobandan değil bu yoldan gidiyorsun. Gezme amacı ile yola çıkınca varıyorsun ama varma amacı ile yola çıkınca gezemiyorsun.

A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jul 18, 2016 at 3:55am PDT