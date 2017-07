Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 387

Sizi efkarlandırmak istemem ama ne söz yazmış Sezen Aksu. Sözleri hissederek dinleyin. Benim Yerime de Sev.

1- Dünya’da dinlerin geleceği verilerine (Pew) baktım da 50 yıl sonra Müslümanların sayısı Hristiyanları geçecekmiş.

2- 2050 projeksiyonlarında; Hristiyanların Dünya nüfusuna oranı sabit kalırken, Müslümanların oranı sürekli artıyor.

3- Dünyadaki Hristiyanların bölgesi değişiyor. Avrupa’da keskin bir düşüş varken, Afrika’da keskin bir yükseliş var.

4- Ateizm ve Deism Avrupa+ABD+Kanada’da yükseliyor. Bir dine inananlar 2050 sonrası Batı’da azınlık haline gelecek.

5- Burada da araştırmanın güzel bir özet videosu var. İngilizce altyazılı: The Future of World Religion (in 2050)

Bazılarımızın hayat boyu kurtulamadığı “övgü/ilgi arayışı” ilk kelimelerimize dayanıyor. Kitap: YAŞAM BOYU GELİŞİM, John W. Santrock