Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 386

Hayat dediğin bir oyun.

“Tam ortasındayım yolun Hmmm koşunun ortasındayım. Tam varıyorum ki hedefe Bir yenisi başlıyor. Bu oyun hep aynı, değişmiyor…” (MFÖ)

Bazen aklıma kurban duası eden Donald Duck ile Mickey Mouse geliyor, kendi kendime gülüyorum: https://www.youtube.com/watch?v=Rfr9TUnj3ck

Aradığım spor Aikido olabilir mi? 30 Yaş üstü yapılabilecek en güzel spor: Aikido

Kendini ifade etme (express) iç dünyada başlamıyor mu? İçimizdeki kavgalara cesaret edene kadar DIŞA-VURUM’a (ekspresyonizme) devam edeceğiz.