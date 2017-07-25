Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 385

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in 4. Bölümü’nde “Kitabı Nasıl Okuyoruz?” konusunu konuştuk. Şu ana kadar en çok izlenen videomuz oldu.

Okuduğum ve not verdiğim kitapların bazılarını Goodreads Profilim’den inceleyebilir. Hangilerine 5 yıldız, hangilerine 1 yıldız vermişim görebilirsiniz.

Önümüzdeki yıllarda ne okuyacağımı şu yöntemle belirledim: Bilim dallarını önceliklerime göre sınıflandırdım.

Az bilgi sahibi olduğum bilimler: Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Edebiyat, Siyaset Bilimi, Tarih, Teoloji (Dinbilim) Pedagoji, Matematik, İşletme/Yönetim, Ekonomi

Neredeyse hiç bilgimin olmadığı bilimler: Astronomi, Biyoloji, Fizik, Sanat Tarihi, Arkeoloji

Son 8 senedir, ortalama yılda 65 kitap okuyorum. Yukarıdaki konuların her birine 2 senemi (130 kitabın yaklaşık 75-90’ını) ayırarak daha derinlemesine bilgi sahibi olmak istiyorum. Kitap tavsiyeniz varsa alabilirim.

Benim okuma şeklim çok fazla öğrenme bazlı. Bu sebeple romanlar ve kurgu kitapları daha az okuyorum.

Ama asıl önemli olan çok kitap okumak değil, önemli olan kitabı okuduktan sonra bir o kadar vakti düşünmeye, sonrasında tartışmaya, sonrasında da bu kitaptan öğrendiklerimizi çıktıya dönüştürmeye ve hayatımıza uygulamaya başlamamız.

Zaten Kitap Kulübü de böyle başlamıştı. 10 kişilik, dışarıya kapalı bir grup ile ayda bir seçtiğim kitabı tartıştığımız bir buluşma. Şu yazımda biraz bahsetmiştim.

Her zaman kitabın tamamını okumamız gerekir mi? Okuduğumuz kitabı nasıl okumamız bize en fazla fayda sağlar? Altını çizerek, okurken düşünerek, sonradan adeta bir not defteri olarak kullanarak kitabı nasıl okuyabiliriz?

Çok fazla kitap okumaktan ziyade hem burada bahsettiğimiz konulara dikkat etmek hem de bizim için en doğru 10 kitabı seçmek çok faydalı olabilir:

İnsan 10 kitabı dikkatli olursa alim olur. -Flaubert

(Benim Kitaplarım, Orhan Pamuk röportajından, sayfa 224) pic.twitter.com/BDFvgBcAeu — Hasan Basusta (@hasanbasusta) June 12, 2016

Sizler kitapları nasıl okuyorsunuz? Ne tür okuma yöntemleri kullanıyorsunuz? Lütfen bu konuda düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtin.