Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 384

Alvin Toffler ölmüş. Ne muhteşem bir yazardı. 10 seneyi geçmiş Zenginlik Devrimi’ni okuyalı, yeni anlamaya başlamıştım.

Şu muhteşem sözü Alvin Toffler’in anısına hatırlatayım: “The illiterate of the 21st Century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.” A. Toffler (21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenemeyen, öğrendiklerini unutamayan ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.)

Yeni veri: Okuduğunu çok iyi anlayabilme oranı TR: %0.5, OECD: %10.6 Fark kapanır mı? Raporu oku.

İnsanın kendisiyle baş başa kaldığında sorması gereken soruların listesi. Hayatınızı ne için satıyorsunuz?

Dünyanın en öldürücü hayvanları. Holivuud Jaws yerine sivrisinek filmleri dayasa farklı bir Dünyada yaşıyor olurduk.