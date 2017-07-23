Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 383

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in 3. Bölümü’nde “Yalnız Kaldığın Zaman Neler Yaparsın?” sorusu etrafında şu konuları tartıştık:

30’lu yaşlara kadar daha dışadönük bir insandım ama son birkaç yıldır çok daha fazla kendimle başbaşa kalıyorum. Peki yalnız kalınca sıkılıyor muyum?

İnsanlar yalnız kalmaktan çok şikayet ediyor ama gerçekten o kadar yalnız mıyız?

Hep beraber yalnızlık, kalabalıklar içinde yalnızız gibi kilişeler gerçeği yansıtıyor mu?

İnsan kendi ile yüzleşmekten korkuyor. Yalnız kaldıkça, zihinsel geviş getirmeye başlıyor. O bana şöyle dediğinde, ben ona şöyle deseydim tartışmasına giriyor.

Kişi, kendi ile içsel muhasebeye girdiğinde, düşüncelere daldığında kendisi ile geçinebilmesi çok kolay değil. Bunun için en azından bir aktivite belirlemek önemli. Bu aktivite benim için kitap okumaktır, Hakan için gitar çalmaktır, senin için bambaşka bir şey olabilir.

Siz yalnız kalınca ne yapıyorsunuz? Bol bol düşünüyor musunuz? Hobileriniz var mı? Bu konudaki düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtin lütfen.