Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 382

Lennon: “Hayat sen planlar yaparken başından geçenlerdir.” dese: “Herhalde lan, başka ne olacaktı ki” derim.

Türkiye’yi anlamak isterseniz verilere bakmanız yeterli.

Türk insanının ana bilgi kaynağı: Kendi dar çevresi + TV pic.twitter.com/PAlsx23jWz — Hasan Basusta (@hasanbasusta) 27 Haziran 2016

Okulların kapanması ile birlikte part-time babalıktan full-time’a geçtim. Bugün muhabbetimizi gören otobüsteki teyze: Annesi çalışıyor mu? diye sordu. Evet, ben bakıyorum artık dedim. Halimize şükür yarabbi dedi 🙂