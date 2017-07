Yorum Yapın

Bugün Moda’da çok ilham verici birisi ile tanıştım. 2 yaşında beyin felci geçirmiş bir abimiz. Elleri, ayakları istemsiz hareket ediyor, zor konuşuyor… Dikkatimi tekerlekli sandalyesindeki “Kendi yazdığım kitapları satıyorum” yazısıyla çekti. Oğlumla çoğu kitabını inceledik. Tam 15 kitap yazmış. Resimli kitap istiyorum dedi Umut Egemen, hazırlıyorum dedi. Geceleri kitap yazıyor, gündüzleri satıyor. Allah’ım nasıl bir motivasyon? Kitabından aynen alıntılıyorum: “BENİM AMACIM, HER İNSANIN KÜÇÜK DE OLSA MUTLAKA YAPABİLECEĞİ BİR ŞEYLER OLDUĞUNU KANITLAMAK. Sevgili kitap dostu; ben engelli olduğum için okula hiç gidemedim, çok isterdim ama olmadı. Buna rağmen yaşamdan hiç kopmadım, kendimi daima geliştirmeye çalıştım ve daima ileriye baktım. Tüm yaratılan canları çok seviyorum, ömrüm oldukça da çok seveceğim…” Kitapları sıradan olabilir ama içinde bulunduğu şartlarda sıradışı bir iş başarmış Erdal abi. Kendisi bir hafta daha orada olacakmış. (Moda Caddesi’nde, Tramvay durağına yakın) Olur da yolunuz düşerse, ilham almak veya birisinin hayat amacına katkıda bulunmak isterseniz kendisi ile biraz sohbet edin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız.

