Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 380

Anne, ayağında neden kolye var? (Umut Egemen, 5) Çok mantıklı bir soru değil mi ya?

Adamın kafasındaki boş levhayı (tabula rasa) sistem doldurmuş; doldurmayı geçtim levhayı kesmiş, biçmiş. O da o bilgisiyle akıl veriyor.

Click izlemiş miydiniz? Dandik gibi gözüken süper bir filmdir. Ama “About Time” hayat değiştiricidir benim için.

Herkesin birbirine sürekli “ÖNCE SAYGI DUY” demesi az gelişmişliğin ne kadar net bir göstergesi…

ÖNCE O ELİNİ Bİ İNDİR, Bİ İNDİR, SAYGI DUY SAYGI !!!1! Kafası ile elini desenkronize bir şekilde sağa sola hareket ettirir, ÖNCE SAYGI DUY” diye bağırır.