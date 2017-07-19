Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 379
Ananem 76 yaşında. Dün gece yanlarıdan ayrılırken ben de binicem motora dedi. Şaka yapıyor zannettik. Yardım bile almadan atladı motorun arkasına. İlk defa binmesine rağmen hiç korkmadı ve o kadar keyif aldı ki. Evet, kaskımız yok; hazırlıksız ve ani bir hareketti. Normalde buraya koymazdım ama şunu her daim hatırlatması için koyacağım: 76 yaşındaki bu kadının cesareti, yaşama hevesi, gülüşü hepimize örnek olsun.
Dünya Tarihi’nde şehirleşmeyi 3 dakikalık videoda anlatmışlar: (5700 sene)
-Seni saçın kadar seviyorum baba! -Nasıl yani? -Yani kaç tane saçın varsa, o kadar! (Umut Egemen, 5)
10 sene önceki halimle karşılaşsam ona şunu tavsiye ederim: Aynen devam et!
Matematik Köyü, mesleğini çok seven bir eğitimcinin dünyayı değiştirmeye bir köyden başlamasının simgesi. Felsefe Köyü ile Sanat Köyü ile.
Büyük bir rüyanız var. Eğitim Vadisi hayalinizi anlatır mısınız?
ALİ NESİN: Kocaman bir vadi. Küçüklü büyüklü onlarca köy. Her biri bir başka eğitim konusunda hizmet veren ve her biri bağımsız. Konusunda uzman biri tarafından yönetilen. “Korsan eğitim vadisi” diyorum ben. Muhteşem olur. Ama bunu yapmaya kişilerin gücü yetmez. Arkasında ya bir endüstri ya da devlet olmalı. Nerede bizde bu akıl?