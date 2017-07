Yorum Yapın

Ananem 76 yaşında. Dün gece yanlarıdan ayrılırken ben de binicem motora dedi. Şaka yapıyor zannettik. Yardım bile almadan atladı motorun arkasına. İlk defa binmesine rağmen hiç korkmadı ve o kadar keyif aldı ki. Evet, kaskımız yok; hazırlıksız ve ani bir hareketti. Normalde buraya koymazdım ama şunu her daim hatırlatması için koyacağım: 76 yaşındaki bu kadının cesareti, yaşama hevesi, gülüşü hepimize örnek olsun.

