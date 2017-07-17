Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 377

Jean-Pierrre Jeunet filmleri gibi yaşasak hayatı; “A Very Long Engagement” gibi güneş sarısı, Amelie gibi saf… (Müzik: Florence Coste, Julien Dassin – Sous le ciel de Paris)

Problemin kök nedenlerini anlatanı can kulağıyla dinlerim. Bahane anlatanı 1 dakika bile dinlemem. Bu konuda bullshit dedektör oldum resmen.

Bir samimiyet göstergesi olarak korna ile selam vermek. Kime korna ile selam verebilirsin, kime veremezsin; bir düşün.

Samimiyete göre arabadan selam verme hiyerarşisi: Arabadan inerek > Arabadan baş/el > Korna > Başını çevir, görmesin.

Dijitalden para kazanmanın 7 C’si: 1- Content (İçerik) 2- Context 3- Concept 4- Channel 5- Community 6- Communication 7- Commerce

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