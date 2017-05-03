Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 376

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in 2. Bölümü’nde “Cahil Cesareti iyi midir?” sorusunu tartıştık. Bu etkininin ilk başta harekete geçmek için iyi olduğunu kabul etmekle birlikte sonradan kişinin bu yetkin olmadığı durumu anlayıp kendini ona göre geliştirmesinin daha mantıklı bir yol olacağını iş hayatından ve kendi hayatlarından örneklerle açıkladık.

Dunning-Kruger Etkisi olarak da bilinen bu sendromda şu anlatılır: Yetkin olmayan insanlar yetkin olmadıklarının farkında değillerdir. Bu sebeple fazladan bir özgüvene sahip olurlar. Bu özgüven sayesinde daha bilgili insanlar kenara çekilirken, kifayetsiz muhterisler öne çıkarlar.

Eğer bir insan yeterince yetkinse kuşkuya düşer, bu da yapacağı şeylerde aslında o kadar da iyi olmadığı, çok daha iyi olan insanların olduğu gerçeği idraki ile başlar. Bu idrak yoksa, kendisini olduğundan daha fazla değerleyeceği için hızlı yükselebilirler.

Özetle, konu hakkında ne kadar az bilgi sahibi isek, o kadar kendimizi abartma eğiliminde oluruz. Bilgi cesaret, cehalet ise cüret verir.

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