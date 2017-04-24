Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 374

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’i videoya serisine çevirelim mi diye Twitter’da anket yapmıştım. Büyük çoğunluk video istedi. Yazı olarak da devam edeceğim tabii ki. Hakan Akben ile amatör şartlarla, cep telefonunun ön kamerası ile sohbete başladık. İlk bölümün konusu: Mutlu Olmak İçin Neye İhtiyacımız Var? Üretmek, Mutlu Olmak ve Anlamlı Hayat Arayışı üzerineydi. Sonra da her hafta Pazar günü bir video yayınlamaya devam ettik. Youtube kanalıma abone olmak için şu linke tıklamanız yeterli: https://goo.gl/fY381r

Kendinle ilgili görüşlerini bir kenara bırakıp, ürettiğini ortaya koyabiliyor musun? Geri bildirim alıp bu görüşünü değiştirebiliyor musun?

Gelişmiş ülkelerde maaşlar net değil brüt konuşulur. 15bin alıp, 5bini devlete ödediğinde kişi o hakkını sorar.

İnsan 10 kitabı dikkatli olursa alim olur. -Flaubert

(Benim Kitaplarım, Orhan Pamuk röportajından, sayfa 224)