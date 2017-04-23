Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 373
Ana okulunda öğretilmesi gereken en önemli ders: Mantık. Örüntü ve problem çözmenin temeli diye yazmıştım 311’de. Leonardo da Vinci örüntü tanımanın “zihni uyandırmak ve uyarmak için paha biçilemez” olduğunu yazmış defterlerinde.
İnsanlarla hayvanlar yer değiştirseydi… (Tamamı)
Büyük Türk düşünürü Serdar Ortaç’a kulak verince hayat daha kolay: Sana bir önerim olacak, hayatından mikropları at! Bu zamanda Tabiat’a güvenip işe başlanmaz! (Tabiat’ın T’sini küçük yazacaktım sözlerindeki derin manayı anlamasaydım. 🙂
Bir beyaz yakalı problemi olarak: Kanyon Otopark’ının derinliklerinde kaybolmak.
23 April, 2017 AKLIMDAKİLER