Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 373

Anne, tertemiz olmuş mu? A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on May 30, 2016 at 11:56am PDT

Ana okulunda öğretilmesi gereken en önemli ders: Mantık. Örüntü ve problem çözmenin temeli diye yazmıştım 311’de. Leonardo da Vinci örüntü tanımanın “zihni uyandırmak ve uyarmak için paha biçilemez” olduğunu yazmış defterlerinde.

İnsanlarla hayvanlar yer değiştirseydi… (Tamamı)

Büyük Türk düşünürü Serdar Ortaç’a kulak verince hayat daha kolay: Sana bir önerim olacak, hayatından mikropları at! Bu zamanda Tabiat’a güvenip işe başlanmaz! (Tabiat’ın T’sini küçük yazacaktım sözlerindeki derin manayı anlamasaydım. 🙂

Bir beyaz yakalı problemi olarak: Kanyon Otopark’ının derinliklerinde kaybolmak.