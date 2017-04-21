Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 371

Alaçatı Muhallebicisi’ne bayılmaya başladım. Bu kadar yerel, bu kadar pozitif duygular veren bir yer nasıl daha önce düşünülmemiş, insan hayret ediyor. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on May 25, 2016 at 11:23pm PDT

3. nesil kahveci. Aynı Moda, Karaköy, Cihangir. Tuğla duvar, dev masa, bank, sakallı, dövmeli, değişik saçlı garson. Lokalin çöküşü.

Gerçek saygınlık çoğunluğun iradesinden değil, sağlam bir akıl yürütmeden kaynaklanır. -Felsefenin Tesellisi, Alain de Botton

Araştırmacı Osman Özarslan: Türkiye’de erkeklerin gecesi de gündüzü de yalan: Çok iyi yazı, detaylı okumalık.

Biliyorsunuz ben kitaplara çok düşkünüm. Daha önce de yazdım. Okuduğum tüm kitaplar arasında en iyisi Sapiens (Harari) olabilir diye. İnsanları ve dünyayı anlamak isteyen; sorgulayarak geçmişten günümüze bir hayat görüşü edinmek isteyen bir kişiye ilk önereceğim kitaptır.

Aşağıda Sapiens’ten bir sayfa var. (Sayfa 318) Günümüz şirketleri eski şirketlerden daha mı güçlü? (+New York ve Wall Street’in hikayesi) Amiraller, generaller şirketlerde çalışıyor. İmparatorluk resmen. Eskiden Dünyanın öbür ucuna Generalle, Amiralle gidiyormuş şirketler; şimdi yazılımla gidiyorlar.