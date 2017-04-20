Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 370

Kitap Kulübü’nün 6. kitabı @alaindebotton, Statü Endişesi. Gülse Birsel çok iyi anlatmış: Instagram yeni mutluluk terapimiz mi? Ne şahane hayatlarımız var Instagram’da değil mi? Pürüzsüz ciltlerimiz, şahane tatillerimiz, manzaralı fonlarda kahvemiz ile gülümsememiz… Instagram, en içgüdüsel haliyle, mutluluğu aradığımız bir Platform mu yoksa bir fotoğraf albümü mü? Ben ilki diyorum…

En Bilinen Filmlerin Renk Paletleri.

Kimsenin Size Söylemeyeceği 20 Hayat Dersi

Bir kariyer hedefi olarak şu çok mu? Kurumsal kalıplarda çalışMAmak ve kendimizi geçindirecek kadar para kazanmak. İdeal senaryo hiç çalışmamak mı? Hiç değil. Bir anda bütün kariyeri çöpe atıp her şeye sıfırdan başlamak mı? Hayır, başka bir yol da mümkün.

-Baba, mavi arabamı bulamıyorum. -Spesifik 1 araba mı, herhangi bir mavi araba mı? -Spesifik, Baba, Hot Wheels üstü açılan (Umut Egemen, 5)