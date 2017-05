Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 369

Fotoğrafta biçime karar vermek. Prof. Sabit Kalfagil, Fotoğraf’ı Felsefe ile harmanlamış. Müthiş.

Ressam boş tuvalle işe başlar ve gerekli görmediği ayrıntıyı çizmez. Fotoğrafçı karmaşa ile işe başlar, sadeleştirerek fotoğrafa ulaşır.

Fotoğrafçılara has korku: Henüz çekmediği fotoğrafın ışığını kaçırma korkusu. Instagram’da Mükemmel Anı Yakalamak

Yazılmış en güzel sözlerden: You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will be as one.

Çocuklar obje üzerinden duygularını yansıtır. Duyguyu anlarsanız ilişkiniz güçlenir. Özgür Bolat’tan çok iyi yazı.