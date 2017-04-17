Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 368

20’li yaşları sonu neden bu kadar streslidir? Mind Wandering: Zihin Gezintiye Çıkması (2 dakikalık @HarvardBiz Videosu)

20’lerin sonunu bu kadar zor yapan şey negatif düşünce. İyi haber: Negatif duygu-düşünceler 34 yaşından sonra azalıyor. Hayattan alınan tatmin de 34 yaşından sonra hızla artıyor. Özetle, 20’leri çok kafaya takmamam lazım 🙂

Havanın hep İstanbul Nisan-Mayısı gibi olduğu bir yer varsa, çok ciddi taşınma sebebi.

Hikaye anlatmak isteyenler için bütün tablo. Periodic Table of Storytelling