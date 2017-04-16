Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 367

(Umut Egemen, 5) Serum sınıflandırması: Anne, Baba, Çocuk. Baba’ya içerledim, kilo vermem lazım 🙂

(UYARI: AĞLATIR)

Atatürk’s Speech that Recreated a Nation | Bir Milleti Baştan Yaratan Nutuk (10. Yıl Nutku) https://t.co/3Jc9wXDlV4 — Hasan Basusta (@hasanbasusta) 15 Mayıs 2016

Milli kültürümüzü Muasır Medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce, zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil ASRIMIZIN SÜRAT ve HAREKET mefhumuna göre düşünülmelidir. (1933)

Şimdi daha az zamanda daha BÜYÜK işler yapacağız diyor ve 2 yol gösteriyor Atatürk: 1. Pozitif Bilimler 2. Güzel Sanatlar:

Türk milletinin İLME bağlılığını ve GÜZEL SANATLAR sevgisini mütemadiyen BESLEYEREK GELİŞTİRMEK MİLLİ ÜLKÜMÜZDÜR!

44 ülkede araştırma yapılmış Türkiye birinci Türklerin %75’i başarı bizim elimizde değil diyor! Türkler, hem iyi bir eğitimin hem de çok çalışmanın başarıdaki rolünü az görüyor. Bunun dışında, rüşvet vermek ve şanslı olmanın başarıdaki rolü diğer ülkelere göre ortalamanın üstünde.Araştırmanın linki