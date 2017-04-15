Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 366

Hayatta gerçek mutluluk budur… Hayat sönecek bir mum değil, yükseltmem gereken bir meşaledir. George Bernard Shaw

İyi bir konuşma yapmanın formülü, insanın konuşmaya çok iyi hazırlanması ama sahneye çıktığı zaman kendisi gibi olmayı başarmasına bağlıdır. (Temel Aksoy)

Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar. (Freud)

Teşhise güvenmiyorsanız, reçeteye de güvenemezsiniz. (Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Stephen Covey)

Baba, limonlu serum taktılar bu sefer bana.