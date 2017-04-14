Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 365

Düşünmüyorum ama dövme yaptıracak olsam Yin&Yang yaptırırdım herhalde. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on May 12, 2016 at 6:44am PDT

Geceleri yatmadan önce Twitter’da, Facebook’ta takıldığım kadar Word’de, WordPress’te takılsaydım bambaşka bir yerde olurdum.

Twitter’da takip ettiğin kişilerden, kimin mantık kalitesine güveneceğin konusunda ikilemde kalırsan şu link’tekiler öncelikli olsun.

Networking yapmayı sevmiyorsan: Öğrenmeye odaklan, Faydalı olabileceğin alanları genişçe düşün, Yüksek bir amaç bul. (Harvard Business Review)

Onun elinde tablet olsa ne olur, kafasındaki tablet boş: Tabula Rasa dedi bugün İlber Ortaylı. Hem de doğaçlama. Duyduğum en müthiş laflardan.

“Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur.” Atatürk.