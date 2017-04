Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 364

90’larda en dinlediğim şarkılardan: Gangsta’s Paradise: Too much TV watching got me chasing dreams. I’m an educated fool with money on my mind. (Çok fazla televizyon izlemek beni hayallerimin peşine düşürdü. Ben aklında sürekli para olan eğitilmiş bir budalayım.)

İçine kapanık/Dışa dönük insanın özellikleri. Benim gibi çoğu 30’lu yaşlardaki modern şehirlinin hayatı yaşama şekli. Bizi dışarı çıkarmak zordur ama çıkarsak harika vakit geçiririz. Cafe’lerde yalnız oturmayı severiz…

Doğu ve Batı Felsefesi’ni @MirandaKerr üzerinden anlatıp Akademi’yi eleştirmek. School of Life’ın videolarına bayılıyorum.

Çevre kirliliği, küresel ısınma falan kimsenin umrunda değil. Mars’a koloni kurup bu Dünya’yı harcayacaklar matmazel!

Anne; beni sen doğurmasaydın, beni başkası doğururdu di mi? (Umut Egemen, 5 yaş) Sabah sabah ne cevap vereceğimizi bilmediğimiz soru.