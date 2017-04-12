Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 363 – Başka Bir Kariyer Mümkün, Marketing Meetup Konuşmam

30 Nisan 2016’daki Marketing Meetup’ta çok güçlü bir konuşmacı listesi vardı. Garanti Bankası, Nivea, Migros, Samsung, n11 gibi Türkiye’nin en büyük şirketlerinin üst düzey yöneticileri konuştu.

850 kişilik salon tıklım tıklım doluydu. Bu konferansta pazarlama, sosyal medya yerine şundan bahsettim: Sanki kurumsal kariyer yapmak çalışma hayatındaki tek yolmuş gibi anlatılıyor. Oysa bunun dışında bir kariyer mümkün!

Yazı rehberi: Zor konuyu basit bir dille anlatmak. Tipik yazıdan harika yazmaya geçmek için çok mesai harcamalıyız.