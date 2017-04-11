Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 362

Umut Egemen(5) her gün yaptıklarına +/-/× veriyor.

Elon Musk’un amacı insanı birden fala gezegende yaşayan bir canlı yapmak. Bunun için önce ulaşım problemini çözmesi gerek. SpaceX, büyük amacın sadece bir detayı.

850 kişiyi Cumartesi güneşli bir havada bir salona toplamak o kadar zor bir iş ki… Organizasyonda emeği geçen, katılım gösteren herkese teşekkürler! A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Apr 30, 2016 at 9:06am PDT

Kitap, rahip (din adamı) ve doktorun dediklerini uygularken önce aklını kullanmalı insan. Yoksa bu üçü insana tasma takar diyor Kant.