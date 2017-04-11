Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 362

Umut Egemen(5) her gün yaptıklarına +/-/× veriyor.

Elon Musk’un amacı insanı birden fala gezegende yaşayan bir canlı yapmak. Bunun için önce ulaşım problemini çözmesi gerek. SpaceX, büyük amacın sadece bir detayı.

Kitap, rahip (din adamı) ve doktorun dediklerini uygularken önce aklını kullanmalı insan. Yoksa bu üçü insana tasma takar diyor Kant.

 

 

11 April, 2017 AKLIMDAKİLER
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