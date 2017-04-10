Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 361

Odada; 1 aylık bebek, bir Marslı, bir yapay zeka, bir şempanze, bir bitkisel hayatta hasta var. Odada kaç KİŞİ var? Boğaziçi Üniversitesi Felsefe’de yapılmış tüm doktora tezlerini inceledim. Bana en hitap edeni; Itır Erhart’ın, “Ben Neyim? Kişiler ve İnsanlar Üzerine Bir Çalışma’sı” geldi. Bu bölüm de o kitaptan.

Muteşem: Teknoloji senin için çok şey yapabilir ama her şeyi yapamaz. (Mesela koşmak.) Under Armour reklamı. Seslendirme: Dwayne “Rock” Johnson.

Spor yapmamak resmen irrasyonellik. 1 saate 3 saat kazanıyorsun. 1 saati ayırmazsan, o vakti hastalığa ayırıyorsun. pic.twitter.com/4s74dhAOCl — Hasan Basusta (@hasanbasusta) 25 Nisan 2016

Bir şeyi okuduğunda değil çevirisini yaptığında gerçekten öğreniyorsun.

Çok güzel iş: Suumo, Hermit Crab