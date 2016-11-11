Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 359

Bugünün ofisi Salt Galata. Fotoğraf: @hakankutahya

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Mükemmel havayı tarif eder misin deseler; 17 Nisan 2016, Caddebostan Sahil havası derim.

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Aşk teması dışında halka mal olmuş şarkı yaratan ender sanatçılardandı Barış Manço. Süper Babanne, Arkadaşım Eşek, Ayı, Nane Limon Kabuğu… Süper Babanne ile aile değerleri, büyüklere sevgi saygı; Arkadaşım Eşek köye özlem, hayvan sevgisi; Nane Limon ile sağlık.

Kendini değiştirme/yeniden yaratma/mükemmelliğe adama manifestosu:

Michael Jackson’s Secret Letter

Hayat değiştirici kitaplardan. How will you measure your life?

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11 November, 2016 AKLIMDAKİLER
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