Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 359
Mükemmel havayı tarif eder misin deseler; 17 Nisan 2016, Caddebostan Sahil havası derim.
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Aşk teması dışında halka mal olmuş şarkı yaratan ender sanatçılardandı Barış Manço. Süper Babanne, Arkadaşım Eşek, Ayı, Nane Limon Kabuğu… Süper Babanne ile aile değerleri, büyüklere sevgi saygı; Arkadaşım Eşek köye özlem, hayvan sevgisi; Nane Limon ile sağlık.
Kendini değiştirme/yeniden yaratma/mükemmelliğe adama manifestosu:
11 November, 2016 AKLIMDAKİLER