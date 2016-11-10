Yorum Yapın

A photo posted by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Apr 7, 2016 at 4:21am PDT

Fotoğraf konusunda en yetenekli arkadaşlarımdan biri Hakan Kütahya . Bir gün Karaköy’de bir Cafe’de otururken, “benim hiç düzgün fotoğrafım yok ya” dedim. Nasıl yok ya? dedi, ayağa kalktı, deklaşöre bastı ve alttaki fotoğrafı çekti. Sıfır hazırlık, aynaya bile bakma fırsatım olmadan…

İnsan, meselelerini hallettikçe şunu soruyor: LA BUNUN KAYNAK KODU NERDE? Platon’un mağarasından çıktıysan cevabı bu düzlemde yok, ne yazık!

Türkiye’den ev satıp, Yunanistan’dan İspanya’dan ev alma zamanı mı?