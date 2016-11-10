Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 358
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Fotoğraf konusunda en yetenekli arkadaşlarımdan biri Hakan Kütahya. Bir gün Karaköy’de bir Cafe’de otururken, “benim hiç düzgün fotoğrafım yok ya” dedim. Nasıl yok ya? dedi, ayağa kalktı, deklaşöre bastı ve alttaki fotoğrafı çekti. Sıfır hazırlık, aynaya bile bakma fırsatım olmadan…
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İnsan, meselelerini hallettikçe şunu soruyor: LA BUNUN KAYNAK KODU NERDE? Platon’un mağarasından çıktıysan cevabı bu düzlemde yok, ne yazık!
Türkiye’den ev satıp, Yunanistan’dan İspanya’dan ev alma zamanı mı?
Fakir işe gider, zengin ofise geçer… pic.twitter.com/t3ziXoFf4D
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) 11 Nisan 2016
10 November, 2016 AKLIMDAKİLER