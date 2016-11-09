Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 357

4 senedir kullandığım telefonum artık durma noktasına gelmişti. Fabrika ayarlarına geri döndürmeyi erteliyor, biraz da korkuyordum. Dropbox entegre çalışıyorum. Fotolar ve dosyalar her saniye senkronize. Uygulamaları SD Karta yükledim. Kontakları Turkcell Yedek. app’ine. Sıfırladım gitti. Bir de baktım uygulamalar SD Kart’ta yok. Turkcell’in app’i sorunlu. Twitter’daki taslaklar bile gitmiş. Fabrika ayarı.  SMS, Whatsapp, Oyunlar hiçbir şey yok. İhtiyacım olmadan uygulama indirmeyeceğim dedim. uzunca bir süre Facebook’u indirmedim. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak dese de Şebnem Ferah; telefonu sıfırlamaya anca cesaret ettim. Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi?

Çağımızın vebası: Sürekli kendinden alt seviyedeki insanlarla tüm vaktini geçirip, kendini çok değerli sanmak. Ve tabii, sürekli kendinden üst seviyede insanlarla vakit geçirip, kendi değerini düşük görmek.

Sevmediği işlerde çalışanlar bedel ödemiyor mu, alasını ödüyor. Madem bedel ödeyeceğiz bari istediğimiz şeyler uğruna ödeyelim, değil mi?

Dünya bir köyse, Türkiye onun terzisi ve nalburu. Mesele, terzi çocuklarının büyüyünce ne iş yapacakları.

Dünya Verilerle Karar Veriyor, Biz İdeolojiyle!

Düşünmenin en üst basamağı “kavramsal düşünmedir”. Felsefe Yapma!
9 November, 2016 AKLIMDAKİLER
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