Yorum Yapın

4 senedir kullandığım telefonum artık durma noktasına gelmişti. Fabrika ayarlarına geri döndürmeyi erteliyor, biraz da korkuyordum. Dropbox entegre çalışıyorum. Fotolar ve dosyalar her saniye senkronize. Uygulamaları SD Karta yükledim. Kontakları Turkcell Yedek. app’ine. Sıfırladım gitti. Bir de baktım uygulamalar SD Kart’ta yok. Turkcell’in app’i sorunlu. Twitter’daki taslaklar bile gitmiş. Fabrika ayarı. SMS, Whatsapp, Oyunlar hiçbir şey yok. İhtiyacım olmadan uygulama indirmeyeceğim dedim. uzunca bir süre Facebook’u indirmedim. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak dese de Şebnem Ferah; telefonu sıfırlamaya anca cesaret ettim. Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi?