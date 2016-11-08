Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 356
Özdemir Asaf ne müthiş yazmış:
Bekle dedi, gitti, ben beklemedim. O da gelmedi
Ölüm gibi bir şey oldu. Ama kimse ölmedi.
Sadece aşklar değil çoğu arkadaşlıklar da bu yüzden bitiyor. Size de bazen kimse sizi aramıyor, hep siz arıyormuşsunuz gibi gelmiyor mu? Bizim verdiğimiz değeri bize vermeyip doğal seleksiyona uğrayan arkadaşlar hep olacak. Geç olmadan yalnızlığa alışmayan sorun yaşar.
TED konuşmaları ve modern şarlatanlık. Anıl Aba’dan şu hayatta faydalı bulduğum bir çok şeyin sert eleştirisi. Rage Against TED.
8 November, 2016 AKLIMDAKİLER