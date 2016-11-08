Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 356

Özdemir Asaf ne müthiş yazmış:

Bekle dedi, gitti, ben beklemedim. O da gelmedi

Ölüm gibi bir şey oldu. Ama kimse ölmedi.

Sadece aşklar değil çoğu arkadaşlıklar da bu yüzden bitiyor. Size de bazen kimse sizi aramıyor, hep siz arıyormuşsunuz gibi gelmiyor mu? Bizim verdiğimiz değeri bize vermeyip doğal seleksiyona uğrayan arkadaşlar hep olacak. Geç olmadan yalnızlığa alışmayan sorun yaşar.

TED konuşmaları ve modern şarlatanlık. Anıl Aba’dan şu hayatta faydalı bulduğum bir çok şeyin sert eleştirisi. Rage Against TED.

İnsanın sürekli iç motivasyonu olmayabilir. İçinden bir şey gelmeyebilir. Bundan kurtulmanın ilk yolu kendini dış motivasyonlara kapatMAmak.
Korktuğum her şey başıma gelince her şeyden inanılmaz keyif almaya başladım. Yok böyle bir özgürlük.
Cosmos: 13 bölümlük @neiltyson sunumu, Haluk Bilginer’in sesiyle bir bilim şaheseri. İzledikçe notlarımı yazayım.

Dünyadaki yaşamın kaynağı bilimin bugüne kadar çözemediği en büyük gizemlerden biri. (Bölüm 1)

Bilim, bilgi ile cehalet arasında faaliyet gösterir. Utanılacak şey, bilmediğimizi itiraf etmek değil tüm cevapları bilir gibi davranmaktır.

 Biz varoluşun tek bir katmanında yaşıyoruz ama çok daha fazla katman var. Her yerde; içimizde, atomlarda, ışık yılı uzaklarda… (Bölüm 6)

8 November, 2016 AKLIMDAKİLER
Comm

Yorum Yapın

Mesajınız