Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 355

Ben kimim? Felsefi bir sorgulama. Amy Adkins (Türkçe altyazılı)

Sizi küçümseyenleri şaşırtmak gibi keyif yoktur derler ama keyiflerin en büyüğü kendini şaşırtmak.

Bu ilham alma meselesi zamanla doğal seleksiyona uğruyor, ayakta kalanlar hayat görüşünü oluşturuyor. Mesela, İş Dünyası’nda PR yapmaya çalışanlardan ilham almayı bırakınca kafam rahatladı. Gerçekten iş yapanları duymaya daha yeni başladım.