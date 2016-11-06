Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 354

Pazartesi sabahı şehri ve işi görmek istediğim tek yer: Dikiz Aynam

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Hükmetmek istediğin güçlere uymak zorundasın. Francis Bacon’dan muhteşem bir söz.

Demin bir Kartal’ın arkasında şu yazıyı okudum: Hedef ibre sonu, Allah’ım sen koru!

Sakın Yapma!!! denilen şeyler genellikle kişinin hayatındaki en büyük farkı yaratıyor. Benim hayatımdaki 2 güncel örnek: Sakın iş kurma, batarsın! Sakın motor alma, ölürsün!

Sezonlarca izlediğim hala yeni bölümünü beklediğim 6 Dizi:

1) Sherlock

2) House of Cards

3) Black Mirror

4) Suits

5) Blacklist

6) Mr.Robot

6 November, 2016 AKLIMDAKİLER
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