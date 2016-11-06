Yorum Yapın

A photo posted by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Mar 7, 2016 at 12:00am PST

Hükmetmek istediğin güçlere uymak zorundasın. Francis Bacon’dan muhteşem bir söz.

Demin bir Kartal’ın arkasında şu yazıyı okudum: Hedef ibre sonu, Allah’ım sen koru!