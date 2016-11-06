Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 354
Hükmetmek istediğin güçlere uymak zorundasın. Francis Bacon’dan muhteşem bir söz.
Demin bir Kartal’ın arkasında şu yazıyı okudum: Hedef ibre sonu, Allah’ım sen koru!
Sakın Yapma!!! denilen şeyler genellikle kişinin hayatındaki en büyük farkı yaratıyor. Benim hayatımdaki 2 güncel örnek: Sakın iş kurma, batarsın! Sakın motor alma, ölürsün!
Sezonlarca izlediğim hala yeni bölümünü beklediğim 6 Dizi:
1) Sherlock
2) House of Cards
3) Black Mirror
4) Suits
5) Blacklist
6) Mr.Robot
6 November, 2016 AKLIMDAKİLER