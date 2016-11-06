Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 353
İnsanın hayatta cevabını vermesi gereken en önemli sorulardan biri şu: Ben önümüzdeki kaç seneyi optimize edeceğim?
Muhteşem İçerik:
Efsane cizgifilmlerin finalleri. Şok oldum. Tsubasa, Bugs Bunny, Heidi, Vücudumuzu Tanıyalım… https://t.co/ozCUx5KQBG
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) 5 Mart 2016
En beğendiğim sözlerden:
-Diğerlerine nasıl davranmalıyız?
-Diğerleri diye bir şey yok. (Matrix’teki “Kaşık Yok” sahnesini çok sevdiğim için belki de)
6 November, 2016 AKLIMDAKİLER