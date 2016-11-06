Yorum Yapın

İnsanın hayatta cevabını vermesi gereken en önemli sorulardan biri şu: Ben önümüzdeki kaç seneyi optimize edeceğim?

En beğendiğim sözlerden:

-Diğerlerine nasıl davranmalıyız?

-Diğerleri diye bir şey yok. (Matrix’teki “Kaşık Yok” sahnesini çok sevdiğim için belki de)