Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 353

İnsanın hayatta cevabını vermesi gereken en önemli sorulardan biri şu: Ben önümüzdeki kaç seneyi optimize edeceğim?

Bir süredir iletişim, pazarlama gibi kavramlardan ziyade birçok bilime ilgi duyduğumu fark ettim. Ve hevesle temellerini öğrenmeye koyuldum. Eskinin alimlerine bakıyorum (Platon, Aristo…) o kadar fazla bilim dalında söz sahibiler ki; böyle bir şey nasıl olur diye düşünüyordum. Sonra anladım ki önce Mantık ve Felsefe biliyor, bunları diğer bilimlere uyguluyorlar. Mantığını ve Felsefesini anlamak isin Pareto’su.(%80) Bu durumum geçen sene Goodreads Profilim’de yazmıştım. Önümüzdeki dönemi -pratik gerçeklerden kopmadan- buna ayıracaktım.

2015’te başlayıp, 2016’da tamamladığım programın Bahar dersleri ekte. Tam aradığım şeydi. Sanat, Biyoloji, Fizik, Zihin Felsefesine giriş.
 158

En beğendiğim sözlerden:

-Diğerlerine nasıl davranmalıyız?

-Diğerleri diye bir şey yok. (Matrix’teki “Kaşık Yok” sahnesini çok sevdiğim için belki de)

6 November, 2016 AKLIMDAKİLER
Comm

Yorum Yapın

Mesajınız