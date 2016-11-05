Yorum Yapın

Bana çok ilham veren bir hikayeden bahsedeyim: Biraz teknolojiden anlayan insanlar olarak inovasyonu komplikeleştirmeye çok eğilimliyizdir. Bir doktor şunu fark ediyor: Dokunma duyusu gelişmiş olduğu için görme engelliler göğüs kanserini çok daha erken teşhis edebiliyor. Doktor da görme engellileri eğitiyor: Boncuklar tümörün boyu; hastanın/doktorun/görme engellinin fark edebildiği. İnsanlara bu kadar fayda sağlarken görme engellilerin özel yeteneklerinin kullanılması… Her aklıma geldiğinde daha da etkileniyorum.