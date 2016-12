Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 351

Binlerce yıldır insana en huzur veren şeylerden biri. 20 senelik dostlarımızla oturduk başına, hikayeler anlattık birbirimize.

2016’da En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını Leonardo DiCaprio, En İyi Yönetmeni Inarritu, En İyi Sinematografi’yi (Görüntü Yönetmeni) Lubezki aldı.

Sinemadan başlangıç düzeyinde anlamaya başlamışım. İzlediğim ve not verdiğim 1300 film için IMDB listeme bakabilirsiniz.

En sevdiğim 15 Leonardo DiCaprio filmini sıralayayım.

Kötüden iyiye:

15- The Aviator

14- Body of Lies

13- The Wolf of Wall Street

12- The Revenant

11- Revolutionary Road

10- Gangs of New York

9- Titanic

8- The Departed

7- The Quick and the Dead

6- Catch Me If You Can

5- The Man in the Iron Mask

4- Romeo + Juliet

Ve geldik ilk 3’e. 2 ve 3 sürpriz sayılır:

3- Basketball Diaries

2- The Beach

1- Inception