Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 351
Binlerce yıldır insana en huzur veren şeylerden biri. 20 senelik dostlarımızla oturduk başına, hikayeler anlattık birbirimize.
Dün akşam Sapanca 5 Mevsim diye bir yerde yemek yedik ailece. Eşim, oğlum, annem, babam, abim, eşi, kardeşim, kayinpeder ve kayinvalidem. Kahvaltıya da ananemler, yengemler geldi şimdi. Neden 5 Mevsim diye sorduk, adam dedi ki: İşte İlkbahar, yaz, sonbahar, kış dedi. Tamam da NEDEN 5 mevsim dedik? Dedim ya: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış dedi. Biz anlamadık o da anlatmadı. Ki-duk Kim’e atıf mi yapıyor acaba diye düşündüm. O kadar iyi bir filmdir ki: Ilkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar imdb.com/title/tt0374546/ Bütün film Sapanca Gölü gibi dingin bir gölün üstünde hayatın anlamını ve devinimini anlatır usul usul. Neredeyse hiç konuşma yoktur filmde ama gene de IMDB gelmiş geçmiş en iyi filmler listesine girmiştir. Sabah fotoğraftaki kitabı görünce anladım 5 Mevsimi, alakası yokmuş…
A photo posted by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on
2016’da En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını Leonardo DiCaprio, En İyi Yönetmeni Inarritu, En İyi Sinematografi’yi (Görüntü Yönetmeni) Lubezki aldı.
Sinemadan başlangıç düzeyinde anlamaya başlamışım. İzlediğim ve not verdiğim 1300 film için IMDB listeme bakabilirsiniz.
En sevdiğim 15 Leonardo DiCaprio filmini sıralayayım.
Kötüden iyiye:
15- The Aviator
14- Body of Lies
13- The Wolf of Wall Street
12- The Revenant
11- Revolutionary Road
10- Gangs of New York
9- Titanic
8- The Departed
7- The Quick and the Dead
6- Catch Me If You Can
5- The Man in the Iron Mask
4- Romeo + Juliet
Ve geldik ilk 3’e. 2 ve 3 sürpriz sayılır:
3- Basketball Diaries
2- The Beach
1- Inception