Yorum Yapın

Mantık dersinin çocuklar için en önem verdiğim ders olduğunu yazmıştım daha önce. Küçüklükten itibaren patern (örüntü) tanıma becerisi kazanmak paha biçilemez.

Kanser 30 seneye çözülür diyor Bill Gates. Kanserden ölenlerin oranı yıllık nüfusun 1000’de 1’iymiş.

There may be no purpose OF life but there must be purpose IN life. Yani hayatIN 1 amacı olmadığını kabul etsen bile hayatTA 1 amacın olmalı.

Güneş enerjisi ile çalışan hesap makinası gibi hissediyorum kendimi.

Tembellik = İrrasyonellik. Ben uzunca bir zaman yaptım, pek faydasını görmedim.