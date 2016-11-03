Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 350

Mantık dersinin çocuklar için en önem verdiğim ders olduğunu yazmıştım daha önce. Küçüklükten itibaren patern (örüntü) tanıma becerisi kazanmak paha biçilemez.

Kanser 30 seneye çözülür diyor Bill Gates. Kanserden ölenlerin oranı yıllık nüfusun 1000’de 1’iymiş.