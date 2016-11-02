Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 349
Kas gelişimini anlatmış ama asıl önemli olan gelişimin nasıl olduğu anlamak. Gerisi bunu tüm hayata uyarlamak.
Halil Cibran çocuklar babalarının yarım kalan hikayeleridir demiş ya; “ben yapamadım bari çocuğum yapsın” diyeceğim bir şey de yok çok şükür.
Başarı; mal, mülkten ziyade herkesin her şeyi değiştirmeye çalıştığı Dünya’da kendin olarak kalmak; bedelini ödeyip bundan memnun olabilmek.
Türkiye’de En İtibarlı Meslekler:
1) Dr.
2) Prof.
30) Yazılım Geliştirici
38) Tasarımcı (Web)
65) Reklam/Pazarlama pic.twitter.com/sdnQGfAFAB
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) 21 Şubat 2016
2 November, 2016 AKLIMDAKİLER