Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 349

Kas gelişimini anlatmış ama asıl önemli olan gelişimin nasıl olduğu anlamak. Gerisi bunu tüm hayata uyarlamak.

Başarı ve Başarısızlık Hormonu: Testesteron ve Kortizol. (Kitap: Başarı Bilimi)

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Halil Cibran çocuklar babalarının yarım kalan hikayeleridir demiş ya; “ben yapamadım bari çocuğum yapsın” diyeceğim bir şey de yok çok şükür.

Başarı; mal, mülkten ziyade herkesin her şeyi değiştirmeye çalıştığı Dünya’da kendin olarak kalmak; bedelini ödeyip bundan memnun olabilmek.

2 November, 2016 AKLIMDAKİLER
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