Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 349

Kas gelişimini anlatmış ama asıl önemli olan gelişimin nasıl olduğu anlamak. Gerisi bunu tüm hayata uyarlamak.

Başarı ve Başarısızlık Hormonu: Testesteron ve Kortizol. (Kitap: Başarı Bilimi) A photo posted by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Feb 23, 2016 at 10:33am PST

Halil Cibran çocuklar babalarının yarım kalan hikayeleridir demiş ya; “ben yapamadım bari çocuğum yapsın” diyeceğim bir şey de yok çok şükür. Başarı; mal, mülkten ziyade herkesin her şeyi değiştirmeye çalıştığı Dünya’da kendin olarak kalmak; bedelini ödeyip bundan memnun olabilmek.