Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 347

1) Çocuğun yalan söylüyorsa, yaptığı basit bir hataya aşırı tepki verdiğin için olabilir.

2) Kıskançsa, başkaları ile karşılaştırdığın için.

Hayatı Plazada Hiç Etmek: 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? -Köye yerleşmişim, inek sağıyorum demek isterdim.

İnsanların akılla hareket ettiğini varsayarsak, gidişattan bir şey anlamayız. Akılsızlık tarihin en güçlü ilkesidir. (Amin Maalouf, Yüzüncü Ad – Baldassare’nin Yolculuğu)

Geleceğin Mezartaşı:

gelecegin-mezartasi

30 October, 2016 AKLIMDAKİLER
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