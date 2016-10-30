Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 347
Çocuk davranışı ve doğru anne-baba olmak üzerine okuduğum en iyi 10 kısa cümle: https://t.co/UpPhioqQD9
Çocuk neden yalan söyler?
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) February 14, 2016
1) Çocuğun yalan söylüyorsa, yaptığı basit bir hataya aşırı tepki verdiğin için olabilir.
2) Kıskançsa, başkaları ile karşılaştırdığın için.
Hayatı Plazada Hiç Etmek: 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? -Köye yerleşmişim, inek sağıyorum demek isterdim.
İnsanların akılla hareket ettiğini varsayarsak, gidişattan bir şey anlamayız. Akılsızlık tarihin en güçlü ilkesidir. (Amin Maalouf, Yüzüncü Ad – Baldassare’nin Yolculuğu)
Geleceğin Mezartaşı:
30 October, 2016 AKLIMDAKİLER