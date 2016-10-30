Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 347

Çocuk davranışı ve doğru anne-baba olmak üzerine okuduğum en iyi 10 kısa cümle: https://t.co/UpPhioqQD9

Çocuk neden yalan söyler? — Hasan Basusta (@hasanbasusta) February 14, 2016

1) Çocuğun yalan söylüyorsa, yaptığı basit bir hataya aşırı tepki verdiğin için olabilir.

2) Kıskançsa, başkaları ile karşılaştırdığın için.

Hayatı Plazada Hiç Etmek: 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? -Köye yerleşmişim, inek sağıyorum demek isterdim.

İnsanların akılla hareket ettiğini varsayarsak, gidişattan bir şey anlamayız. Akılsızlık tarihin en güçlü ilkesidir. (Amin Maalouf, Yüzüncü Ad – Baldassare’nin Yolculuğu)

Geleceğin Mezartaşı: