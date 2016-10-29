Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 346

90’lar sanki 100 yıl önceydi 🙂

“Ideals are peaceful. History is violent”- Don Collier. Dünyadaki sorunları 4 kelime ile bu kadar yalın kim açıklayabilir? İdealler (fikirler) barışcıldır, tarih vahşi.

Çekirge: Bana savaşmayı öğretiyorsun ama barıştan söz ediyorsun?

Usta: Bir bahçede savaşçı olmak, savaşta bahçıvan olmaktan iyidir.

29 October, 2016 AKLIMDAKİLER
Comm

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