Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 346

90’lar sanki 100 yıl önceydi 🙂

beautiful video of windows 95’s launch pic.twitter.com/ETeR0JQK2d — Owen Williams⚡️ (@ow) 12 Şubat 2016

“Ideals are peaceful. History is violent”- Don Collier. Dünyadaki sorunları 4 kelime ile bu kadar yalın kim açıklayabilir? İdealler (fikirler) barışcıldır, tarih vahşi.

Çekirge: Bana savaşmayı öğretiyorsun ama barıştan söz ediyorsun?

Usta: Bir bahçede savaşçı olmak, savaşta bahçıvan olmaktan iyidir.