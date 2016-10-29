Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 346
90’lar sanki 100 yıl önceydi 🙂
beautiful video of windows 95’s launch pic.twitter.com/ETeR0JQK2d
— Owen Williams⚡️ (@ow) 12 Şubat 2016
“Ideals are peaceful. History is violent”- Don Collier. Dünyadaki sorunları 4 kelime ile bu kadar yalın kim açıklayabilir? İdealler (fikirler) barışcıldır, tarih vahşi.
Çekirge: Bana savaşmayı öğretiyorsun ama barıştan söz ediyorsun?
Usta: Bir bahçede savaşçı olmak, savaşta bahçıvan olmaktan iyidir.
Bugünün dünyasını muhteşem anlatan görsel. Bizlerin standartı 1.44 MB’lik disketse, çocuklarımızınki 128 GB’lik SD. pic.twitter.com/40L0qQPKlW
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) 13 Şubat 2016
29 October, 2016 AKLIMDAKİLER