Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 345

Dün (Umut Egemen, 4.5) ilk kez servise bindi. Sabah: “Baba, telefonundan baksana servis neredeymiş” dedi. Şaşırdım çünkü bizde böyle bir app yok. Digital Native’lik tam olarak bu. İkimizde böyle bir app bilmiyoruz ama o teorik olarak herhangi bir veriye telefondan bakılacağını biliyor.

Şu andaki süreç şöyle bu arada: Servis şoförü yaklaşınca bize çağrı atıyor.

Dünya’da kötü baba yok değil mi? (Umut Egemen, 4.5)

Caffe Nero’ya çok gidiyorum uygulamasını da kullanıyorum. Uygulamada direkt mobilden kredi kartı ile ödemeyi görünce, kartı ekleyeyim dedim. Tam kaydedeceğim aklıma şu soru takıldı: Şifre girilmiyor mu, ya telefonu kaybedersem? “Hemen hallederiz” gibi basit bir cevap bekledim. Ya da limiti var zaten gibi. Çalışan arkadaş: “O zaman sıkıntı” deyince vazgeçtim. Demem o ki, çalışanın eğitimi en az teknoloji kadar önemli.

Hayatta en önemli anlardan: Kontrol edeMEyeceklerini kabul edip, kontrol edebileceklerine odaklanmaya başladığın an. pic.twitter.com/HBowWP6gwq — Hasan Basusta (@hasanbasusta) 12 Şubat 2016